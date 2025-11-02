Pedro Fernández

Los Quesada Legido: una saga de artistas

Hijos, sobrinos y primos de artistas, los hermanos Marieta, Yayo y Bibi Quesada Legido crecieron entre pinturas, exposiciones, libros de arte y blocs de dibujo. Cada uno ha desarrollado su propia trayectoria y ahora sus caminos se han vuelto a unir en un mismo espacio: en la finca de Vincios, en Gondomar, donde Marieta tiene su casa desde que regresó a Galicia hace seis años. Ahí también vive desde hace un año Bibi, en una casita de cuento con una habitación excavada en la roca y un árbol en medio de la galería. Y también Yayo, que habita otra pequeña casita a la espera de hacerse una vivienda propia en la parte baja del terreno. Los tres han unido sus soledades y se hacen compañía, cada uno desarrolla su creatividad e intercambia constantemente impresiones con sus hermanos. Han creado una especie de comuna artística en la que se ayudan, se animan y también dibujan proyectos juntos, el más inminente un encuentro con otros amigos artistas en el bar Cereixa, donde Yayo echa unos dardos cuando desconecta de sus óleos, y donde prevén exponer sus obras y crear un espacio cultural estable para el municipio miñorano.