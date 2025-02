Estamos en Nigrán, subimos en el ascensor, pulsamos el timbre y nos recibe el artista. Penetramos en el TERRITORIO de Armando Martínez (A Ermida, Covelo, Pontevedra, 1955). Caminamos, por él guiados, a través de un estrecho pasillo flanqueado, o más bien, plagado de cuadros. “¿Usted también pinta?”, le preguntamos. Y nos responde: “No, no. Todos estos son cuadros de mis amigos o que yo he adquirido. Si no recuerdo mal, todos sus autores están muertos, a excepción de Barreiro (sonríe)”. Y prosigue: “Yo pinté, o lo intenté, hasta los quince años, y por aquel entonces un gran pintor de Vigo, que también ya está muerto, tras ver mis obras me dijo que yo era un mal pintor, que no valía para esto. Y le creí, así que decidí meterme en la escultura”.

Y no le ha ido mal. Porque, en estas alturas, nos hallamos ante el artista gallego con el mayor número de obras públicas en el extranjero, y muy especialmente en Portugal, donde se asientan 55 de sus esculturas, una cifra que triplica a la gallega (18), y a la que hay que sumar otras en varios países más, entre ellas una de inauguración próxima en Irlanda: su primer Santiago, una pieza en pizarra, con un peso de unos 70 kilos, 70 centímetros de alto y una anchura de alrededor de 40 centímetros, que se ubicará en la iglesia de St. James de Dublín, un templo en el Camino de Santiago irlandés. Lea la entrevista completa: «Quienes mejor saben qué es arte son los coleccionistas»