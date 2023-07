Cuando el Celta confirmó que C. Tangana sería el autor del famoso himno del centenario, no fueron pocos los que reaccionaron con recelo. La elección generó suspicacias, algún enfado e incluso comentarios abiertamente desfavorables. Sinceramente, no eran pocos los celtistas que esperaban a El Madrileño con el cuchillo entre los dientes. Pero entonces, antes que C. Tangana, llegó Pucho. Y, cuando por fin lo conocimos, no nos quedó más remedio que rendirnos a la evidencia: por supuesto, C. Tangana, o lo que es lo mismo, Antón Álvarez, “Pucho”, también es un dos nosos.