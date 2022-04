Foi un dos fundadores de SonDeSeu, e o pioneiro das orquestras folk en Europa. Rodrigo Romaní dirixe esta formación que se formou hai dúas décadas, ao amparo da Escola de Música Tradicional de Vigo (ETRAD), e uns anos despois promoveu un proxecto internacional europeo ENFO -'European Network Folk Orchestras'- co obxectivo de vincular, dun xeito estable, institucións educativas e orquestras no ámbito da música folk e tradicional europea. Hai un mes, Romaní, que adicou toda a súa vida á renovación da cultural da musica galega, recibiu o Premio Laxeiro que lle concederan na edición do 2021.