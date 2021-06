Entrevista a Xesús Alonso Montero, Catedrático de Literatura, expresidente da Real Academia Galega

A piques de cumprir 60 anos de militancia comunista, Xesús Alonso Montero (Vigo, 1928) recíbenos no seu fogar, no que nos fai notar a presenza da fotografía emblemática do Che Guevara decorada polo seu fillo Emilio, recentemente finado, un retrato que lle fixo Luís Seoane e apuntes varios de Antonio Machado, de quen prepara un libro de próxima aparición. Por aí comezamos.