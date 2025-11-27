Atlas News

El juez envía a prisión a Koldo y Ábalos por riesgo de fuga

Llegaba casi una hora antes a la cita. Por primera vez con una mochila, señal de que la de hoy no era una vista como las anteriores. Dentro del Supremo ha confirmado sus sospechas. Se ha encontrado una Fiscalía Anticorrupción que pedía prisión provisional sin fianza, y un juez implacable que le ha mandado a Soto del Real. De poco le han valido sus ruegos al magistrado. El exministro ha alegado que no existe riesgo fuga porque no tiene dinero para huir. Su defensa, que el encarcelamiento supondría una vulneración del derecho de sus votantes por su representación política. Tras él, el que fuera su asesor ha seguido el mismo camino. El juez considera que las medidas cautelares adoptadas hasta ahora no son suficientes una vez que se conoce la petición de penas de la Fiscalía: 24 y 19 años de cárcel respectivamente.