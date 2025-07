Noelia Núñez es vicesecretaria del PP, portavoz del partido en Fuenlabrada y hoy ha reconocido que no ha terminado ninguna de las tres carreras que aparecen en las tres versiones distintas que tiene su currículum. Óscar Puente se fijó en que en su currículum del Congreso no figuraba dónde estudió el doble grado de Derecho y Ciencias Jurídicas que aparecía. Al ministro tampoco le encajaban otros datos, hasta que hoy, ella ha reconocido que el currículum estaba inflado. Noelia Núñez dice que no tenía intención de mentir, pero al PSOE no le sirve y pide su dimisión. Núñez en aprietos por los que otros ya pasaron antes. Las dudas sobre el máster de Pablo Casado llegaron hasta el Supremo. La sospecha era que se lo regalaron, pero al final se archivó la causa. Cristina Cifuentes llegó hasta el banquillo de los acusados por otro máster. Fue absuelta, pero hubo condenas por las irregularidades en ese curso. Lo de Juanma Moreno se quedó en escándalo. El presidente andaluz adornó su currículum cuando era diputado; se supo cuando se presentó a las elecciones. También queda lejos el debate sobre la tesis de Sánchez, que según algunos medios fue plagiada. Carmen Montón tuvo que dimitir por un máster plagado de irregularidades. Solo llevaba tres meses como ministra de Sanidad.