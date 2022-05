Traballo realizado polo alumnado de 4º ESO do Colexio Possumus de Vigo. As noticias expostas no noticieiro son un percorrido histórico polas portadas do Faro de Vigo dende os anos 1876 ata o 2021 (do 25 de xullo de cada ano). Empregaron a hemeroteca do Faro para a elaboración do traballo.