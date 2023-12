Ponte Caldelas avanza coa súa programación de Nadal, e faino este domingo coa recepción de Papá Noel, ás 12.00 horas, na Casa da Cultura. Para o día 31 está programada a gran Festa Fin de Ano con Fania Blanco Show, na Praza de España. Antes, ao mediodía, haberá Badaladas adiantadas na Alameda.

No caso de Ponte Caldelas, os Reis Magos adiantan a súa Cabalgata ao día 4 de xaneiro, a partir das 18.00 horas, cando percorrerán as rúas da localidade repartindo caramelos entre todos os veciños e veciñas.

Portas de Nadal

Tras o éxito da primeira edición, o Concello de Pontecaldelas puxo en marcha un ano máis a iniciativa Portas de Nadal, un concurso no que poden participar todas as vivendas existentes no termo municipal de Ponte Caldelas. O prazo de exposición das portas participantes será o comprendido entre o 24 de decembro e o 6 de xaneiro. O prazo de envío das fotografías das portas participantes rematará o 29/12/2023, ás 14.00 horas. Para participar deberán de enviar a fotografía ao email portasdenadal@pontecaldelas.gal, acompañada dos datos do/a participante (nome, apelidos, DNI, domicilio no concello, teléfono). Unha vez recibida a fotografía e comprobados os datos seralle enviado un correo de confirmación de participación no Concurso. As imaxes recibidas subiranse ao Facebook de Alcaldía e a ’Turismo Ponte Caldelas’ o día 29, competindo desde ese momento polo maior número posible de “me gusta”. O período de votación abranguerá ata o 02/01/2024 ás 14:00 horas. En canto aos premios, haberá un total de tres cestas con produtos gourmet valoradas en 250, 200 e 150 euros respectivamente.