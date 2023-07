La cabeza de lista de Junts, Míriam Nogueras, ha valorado en comparecencia ante los medios los 7 escaños logrados en el Congreso este 23J, empatando con ERC, y ha lanzado una advertencia al PSOE. "No me temblará el pulso. Nos mantendremos en nuestra posición. No haremos a Pedro Sánchez presidente a cambio de nada", ha dicho su cabeza de lista Míriam Nogueras.