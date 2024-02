El Partido Socialista reúne hoy a su ejecutiva, en Ferraz, para analizar los resultados de estas elecciones. Resultados malos, sin paliativos. Los peores resultados de su historia en Galicia. Y Sumar, su socio en el Gobierno nacional, se queda fuera. Los socialistas tocan suelo. Batacazo de los socialistas gallegos. Se deja cinco escaños en el peor resultado de su historia. Seguirá Gómez Besteiro como líder en Galicia. Apoyado por el secretario general de su partido y presidente del gobierno. Con la vista puesta en el camino que tendrán que recorrer durante los próximos cuatro años. Reconocen en Ferraz que ha sido una noche aciaga, que tratan de maquillar con una interpretación de datos por bloques.El voto perdido de los socialistas absorbido por el BNG, la gran subida de la noche. Consigue sus mejores resultados. Un éxito insuficiente porque no les sirve para llegar a la Xunta. Al margen del BNG, el resto de la izquierda obtiene unos muy malos resultados. Muy malos resultados también en el resto de partidos de la izquierda. Yolanda Díaz fracasa en su tierra, en la primera cita electoral autonómica de su plataforma. No esconde que los resultados no son los que esperaban. Claridad también en las primeras palabras de su candidata. Podemos tampoco consigue apoyo, si unimos los resultados los dos partidos, el porcentaje de votos que han obtenido, supera por poco un insignificante 2%. Seguirán fuera del parlamento gallego.