Raúl Rodríguez

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Stellantis presenta su vehículo autónomo para el reparto de paquetería: BOW

Raúl Rodríguez

Stellantis ha tomado la IAA Transportation de Hannover, el evento internacional bienal más importante vinculado al sector del transporte y la logística. Con la K9 como uno de los principales reclamos, en concreto con la versión SCV (smar cost van, la low-cost creada en Vigo), la compañía desplegó toda su gama de vehículos comerciales y aprovechó para lanzar su plataforma autónoma de reparto de última milla, bautizado como BOW (siglas para Box on Wheels, caja sobre ruedas). Se trata de una unidad pensada para la paquetería en entornos urbanos, principalmente en zonas de bajas emisiones (como las implementadas recientemente en Vigo) «que combina logística autónoma, electrificación, conectividad y servicios en un ecosistema integrado».