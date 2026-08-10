Imagen: Jose Lores / Edición: Eli Regueira

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El pesquero Pepe Barreiro afronta sus últimas horas tumbado

El pesquero Pepe Barreiro afronta sus últimas horas tumbado en el astillero J. M. Armada. Superadas las conversaciones con los respectivos seguros y negociada una solución técnica efectiva, el buque será reflotado dos meses después de encallar en las instalaciones de la firma viguesa tras un incidente subiendo a la grada. Para ello, se utilizarán dos grandes pórticos grúa instalados para la ocasión por la coruñesa Ardentia Marine, que según pudo saber FARO se encargará de la maniobra.