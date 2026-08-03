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Carmen Costas, presidenta de Executivas de Galicia
Carmen Costas Martínez (Vigo, 13 de marzo de 1978) es abogada mercantilista y colabora con la asesoría Ircavigo e Irisarri Abogados. Suma 25 años de experiencia profesional y es letrada asesora y secretaria de consejos de administración de grupos empresariales gallegos y profesora asociada de la Universidad de Vigo. Desde finales de mayo de 2025, preside Executivas de Galicia, la principal asociación autonómica de mujeres directivas y profesionales, que celebra este año su 16.º aniversario. Cogió el testigo de Carla Reyes.