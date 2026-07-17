Alba Villar

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La gallega UARX aspira a ser la primera empresa de España en llegar a la Luna

UARX Space pondrá su pica en la Luna. Ese es el enésimo hito que aspira a conquistar la startup nigranesa, con sede en el polígono de Porto do Molle, según avanzó este viernes su cofundador y CTO, Andrés Villa. La empresa está trabajando en «dos nuevos proyectos para operar en órbitas lunares»: una nueva generación de plataformas de entre 600 y 1.000 kilos que aprovecharán sus tecnologías ya validadas. «El futuro que se viene es mucho más grande de lo que hemos conseguido», remarcó por su parte Yanina Hallak, CEO y también impulsora de la firma aeroespacial: «Esto no es ciencia ficción». Más información