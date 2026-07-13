Pablo Hernández Gamarra

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Narwhal concluye uno de los pedidos más importantes de su historia

El próximo año un astillero del área de Vigo cumplirá 16 años de vida y 70 de trayectoria industrial. Aunque no inició su actividad como tal y tampoco es de los que acaparan portadas al no encargarse de buques de varios millones de euros, de sus instalaciones salen ahora anualmente una media de 400 unidades. Son embarcaciones de pequeña eslora, indispensables para algunas labores o para ser equipadas a bordo de grandes barcos, que lucen el logo de Narwhal Boats, la empresa que nació de la actividad que comenzó en 1957 la desaparecida Dayfer SL y que hoy es un pilar clave dentro del sector naval olívico. Como muestra, la culminación este mes de uno de los mayores contratos de su historia: 24 semirrígidas militares para África por cerca de seis millones de euros. Más información