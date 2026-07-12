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Adolfo Domínguez cumple medio siglo creando un estilo propio

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Brevebretema/Anabel Montouto/AD

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La histórica marca que derribó los prejuicios a la hora de vestir en el estreno de la democracia en España a principios de los años 80 bajo el lema “La arruga es bella” sobrevivió a un incendio, una OPA hostil y varias crisis globales. Medio siglo después, es una de las referencias de la moda sostenible y los armarios perdurables. Marcando un estilo claramente identificable que está logrando captar a las nuevas generaciones.

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