Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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Sánchez sobre las medidas para el campo: "Es un plan para que tengamos precios más justos"

Tras la reconversión energética, ahora toca la transformación agraria. Porque si algo ha vuelto a poner en evidencia la guerra de Oriente Medio ha sido la necesidad de que los alimentos que se consumen en España sean producidos en España y, a poder ser, con recursos también fabricados aquí. A partir de esta premisa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un plan nacional de fertilizantes que tiene por objetivo mejorar la eficiencia de su uso, reducir la dependencia exterior y mejorar la transparencia del mercado.