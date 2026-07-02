Pedro Fernández

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¿Qué son las "autopistas eléctricas" y por qué son clave para la energía renovable?

Las llamadas “autopistas eléctricas” son grandes líneas de alta tensión diseñadas para transportar enormes cantidades de electricidad entre territorios, regiones o países, del mismo modo que una autopista permite mover mucho tráfico por carretera. Su papel es cada vez más importante con el avance de las energías renovables, ya que permiten evacuar la producción de parques eólicos, solares o hidroeléctricos desde las zonas donde se genera hasta los grandes centros de consumo o hacia otros mercados eléctricos. En el caso de Galicia y Portugal, este tipo de infraestructuras resulta clave para reforzar los intercambios de energía, evitar sobrecargas en la red actual y aprovechar mejor los excedentes renovables en un sistema eléctrico cada vez más interconectado.