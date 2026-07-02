Pedro Fernández

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España y Portugal inauguraron en Arbo su nueva gran “autopista energética”

Ni la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aaagesen, ni su homóloga en Portugal, Maria da Graça Carvalho, disimularon su sensación, mezcla de satisfacción y de cierto alivio, a su llegada a Arbo para abrir la nueva autopista energética de la Península Ibérica. «Es un día importante para los dos países y para Europa», confesó la también vicepresidenta tercera del Gobierno de España tras el saludo. Costó mucho sacar adelante la interconexión que permitirá prácticamente duplicar la capacidad de Galicia para exportar electricidad al norte luso y dar mayor resiliencia al sistema, apoyándose ambos territorios en la cobertura del consumo de hogares e industrias, con la resaca todavía del apagón del 28 de abril de 2025. Más información