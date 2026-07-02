Borja Melchor

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Aimen inaugura su Centro de Fabricación Inteligente y Sostenible en O Porriño

Un refuerzo significativo de las capacidades de Galicia para transferir innovación a las empresas y la sociedad. Es lo que traen bajo el brazo las nuevas instalaciones del centro tecnológico Aimen (Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste), en Porriño, que se inauguraron este jueves. El Smart & Sustainable Manufacturing Centre (Centro de Fabricación Inteligente y Sostenible), como se ha bautizado al proyecto, está ubicado junto al Centro de Aplicaciones Láser de Aimen y tiene proyección europea. Su objetivo es impulsar el desarrollo de tecnologías industriales innovadoras en sectores como la automoción, la aeronáutica, la energía y el naval. Más información