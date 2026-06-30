Víctor P. Currás / Adrián Amoedo

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Así es el crucero de lujo para Japón que el naval de Vigo ayuda a fabricar en el astillero de Viana do Castelo

El astillero «vecino» West Sea, en Viana do Castelo, anunció a finales de 2023 la construcción de una serie de buques. En solo una semana confirmó dos pedidos por valor de 400 millones para siete unidades: seis patrulleras para Portugal y un crucero para la japones Ryobi, del que apenas había información. Hasta ahora. La empresa armadora ha lanzado el Sefu, como se llamará este buque de ultralujo que explotará el nicho de los yates exclusivos para un número de clientes limitado. Un barco que contará con sello vigués.