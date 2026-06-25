Marta G. Brea

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El sector del textil gallego creará un «hub» de innovación itinerante

Galicia presumirá de una Business Factory Textil. Es uno de los proyectos clave que tiene entre manos la Confederación de Industrias Textiles de Galicia (Cointega), es decir, el Clúster Gallego Textil-Moda. Así lo anunció su presidente, Javier Guerra, en una rueda de prensa celebrada en la sede de la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP). Será itinerante, según avanzó Diego Piñeiro, director del área de Innovación y Transformación Digital de la entidad, y tendrá como objetivo captar talento, impulsar nuevos proyectos empresariales y favorecer el crecimiento de las compañías del sector de forma transversal. Más información