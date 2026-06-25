Alba Villar / Edgar Melchor

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Javier Doval Núñez es coordinador de área de DATAlife, que busca acercar la innovación a las empresas

Javier Doval Núñez es el coordinador de área del Hub de Innovación Digital Europeo DATAlife. Uno de sus objetivos es impulsar la transferencia digital y acercar la innovación a todas las compañías, independientemente de su tamaño, para ganar competitividad. Entre sus tareas: hacer que las compañías aprovechen las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías. En un escenario tan exigente, las pequeñas y medianas empresas (pymes) gallegas recurren a este tipo de servicios para no quedarse atrás. Más información