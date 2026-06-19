Nodosa Shipyard

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Así fue la botadura del «Pesantar 1», el nuevo gigante que construye el astillero Nodosa de Marín

Nuevo hito significativo en la construcción del gigante que la armadora participada por la viguesa Profand encargó a Nodosa Shipyard. El Pesantar 1, como ha sido nombrado este arrastrero congelador, fue botado el miércoles de esta semana en un acto privado que según la firma de Marín «marcó un hito clave en el desarrollo del proyecto». Tras la maniobra, que se hizo de forma exitosa, el astillero movió el buque a una grada de mayor capacidad para continuar con los trabajos, que «avanzan según lo previsto» para la entrega en la primavera de 2027. Más información