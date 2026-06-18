Adrián Amoedo

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Las novedades de la furgoneta K9 SCV de Stellantis, la «low cost» que fabricará en Vigo

La furgoneta K9 SCV (siglas para smart compact van) ya es una realidad. Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales del grupo, presentó la nueva versión del exitoso modelo vigués en un evento digital dirigido a la prensa de España y Portugal, en el que desvelaron las principales características y algunos de los objetivos que se fijan con ella. Los principales es hacer frente a unos competidores «cada vez más agresivos», atender las demandas de sus clientes profesionales y concentrar un 25% de las ventas del segmento con estas nuevas unidades de entrada de gama.