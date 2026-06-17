Alba Villar

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La feria Stonegal reúne a más de 70 empresas en el Ifevi

El Ifevi es desde este miércoles y hasta el viernes el gran punto de encuentro internacional de la piedra natural. Acoge la segunda edición de la feria Stonegal, que ofrece zona expositiva, un congreso con ponencias y la Stone Gala: se celebra este jueves en una cantera de granito de Porriño, donde se entregará el Premio Antonio Palacios, que reconoce la excelencia del trabajo arquitectónico en piedra. La cita ofrece la oportunidad de conocer las innovaciones en este campo, en el que Galicia presume de un peso significativo. Más información