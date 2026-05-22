Alba Villar

María Borrás reivindica el papel del Círculo como foro independiente para influir en la economía gallega

La presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, María Borrás, ha defendido el papel de la entidad como un foro «único e independiente», diferenciado de las patronales y asociaciones sectoriales, desde el que abordar con libertad cuestiones clave para el tejido empresarial como las infraestructuras, la digitalización o las medidas que afectan a las compañías de Vigo, del sur de Galicia y del conjunto de la comunidad. Borrás destacó además el interés creciente de jóvenes, emprendedores y nuevas empresas por incorporarse al Círculo, en un momento en el que la organización está impulsando un proceso de escucha activa con sus socios para conocer qué esperan de la entidad.