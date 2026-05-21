Alba Villar

El comercio del metal sale a la calle en Vigo ante el «bloqueo» en la negociación de su convenio

Al puro estilo gallego. Con panderetas, cencerros, bocinas, pitos y petardos. Así se manifestaban este jueves en Vigo en el cuarto día de huelga los trabajadores del comercio del metal ante el «bloqueo» en la negociación de su convenio, que lleva caducado año y medio. Al grito de «Comercio do metal, solución», «Atra nos bloquea, o comercio se cabrea» o «se sube o IPC, os salarios tamén», entre otras frases similares a las proclamadas en las concentraciones del metal, los manifestantes reclamaban a las patronales (ATRA, ARCE y ARCO) retomar las mesas negociadoras para conseguir un «convenio digno», que determinará el futuro de unos 15.000 trabajadores en la provincia de Pontevedra. Más información