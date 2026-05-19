Pedro Mina

La CIG se manifiesta en Vigo contra el preacuerdo del metal respaldado por CC OO y UGT

El convenio del metal de la provincia de Pontevedra, que afecta a unos 33.000 trabajadores, queda pendiente de avanzar tras la ratificación del preacuerdo por parte de CC OO y UGT, que lo califican de «histórico» y «el mejor de los últimos 20 años» por sus mejoras económicas y sociales. La CIG, en cambio, mantiene su rechazo y se manifestó hoy en Vigo, con salida a las 10.00 horas desde la avenida de Beiramar y final en la plaza de la Estrella, aunque ha cancelado por ahora las convocatorias previstas para mañana y pasado.