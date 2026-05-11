Adrián Amoedo

La huelga del textil vuelve a bajar la persiana de las tiendas de ropa

Empleadas del comercio del textil han vuelto a reclamar este lunes con una jornada de huelga convenios específicos provinciales y autonómicos y han rechazado las propuestas de la patronal textil ARTE de un convenio estatal. La manifestación ha sido convocada por el sindicato CIG para reclamar la renovación del convenio laboral, caduco, por uno nuevo con mejores condiciones, han indicado fuentes sindicales. Esta mañana en Vigo, trabajadoras del sector han llevado sus protestas al Centro Comercial Vialia, entre otros puntos.