Jose Lores

Manifestación de la CIG en Vigo por el Primero de Mayo: «Contra o imperialismo, paz e soberanía. Na Galiza, traballo digno e dereitos»

La CIG ha iniciado su recorrido desde A Dobrada con una marcha que mostró su clara repulsa a la guerra en Oriente Medio, sintetizada en «Contra o imperialismo, paz e soberanía. Na Galiza, traballo digno e dereitos». En el plano laboral, puso el foco en los conflictos sectoriales abiertos y cargó contra las políticas económicas y laborales de las administraciones estatal y autonómica, a las que responsabilizó del deterioro industrial y del aumento de la precariedad en Vigo y su área.