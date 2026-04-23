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Lufthansa va a suprimir 20.000 vuelos de corta distancia, hasta octubre, para ahorrar queroseno

El sector de la aviación trata de adaptarse a este escenario de guerra. Lufthansa va a suprimir 20.000 vuelos de corta distancia, hasta octubre, para ahorrar queroseno, cuyo precio se ha duplicado. Para evitar problemas de suministro, Bruselas ha anunciado que coordinará las reservas estratégicas de los países. Dentro de ese plan de ahorro energético, que acaba de detallar la Comisión, finalmente no se ha incluido el teletrabajo obligatorio un día a la semana, ni los límites de velocidad.