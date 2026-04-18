Carlos Pardellas

Segunda jornada de huelga en el sector textil contra el convenio de la patronal

Nueva jornada de movilización en las calles de A Coruña. Trabajadoras del gran comercio textil y del calzado se movilizaron ayer y también en la mañana de este sábado en numerosas localidades gallegas, entre ellas A Coruña, para plantarse ante el convenio estatal promovido por la patronal ARTE, un marco que, según denuncian los sindicatos, supone un recorte de derechos y una recentralización de las relaciones laborales. La huelga y las protestas convocadas en Galicia visualizan el rechazo sindical al preacuerdo, mientras fuentes de Inditex sostienen que sus condiciones están "por encima" de ese marco y de los convenios provinciales. Más información. Más información