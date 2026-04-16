Alba Villar

El presidente de Abanca refrenda el apoyo de la entidad al tejido económico de Galicia, donde alcanza una cuota de mercado del 42%

Es muy probable que Juan Carlos Escotet haya tenido que revisar hasta el último minuto el análisis sobre el escenario global que este jueves trazó en el Círculo de Empresarios de Galicia. El presidente de Abanca habló de la guerra de Oriente Próximo y de sus golpes en «la energía, la logística, la confianza y la liquidez global» con un montón de sectores sufriendo las consecuencias, pero con una visión que va más allá de la coyuntura actual. De «las nuevas y radicales formas de cooperación, completamente distintas», dijo. «En la práctica, lo que ha terminado ocurriendo es que la geopolítica le ha hecho un take over [se ha adueñado] de la economía», resumió. Más información