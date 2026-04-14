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El futuro laboral de los 800.000 interinos de la Administración española sigue en el aire

Serxio enseña en el móvil la larga lista de contratos que acumula como profesor de música en Primaria. Su situación sirve como ejemplo de la excesiva temporalidad que hay en las administraciones públicas. La Justicia europea critica las sucesivas medidas aplicadas para intentar frenarla por inservibles. Una tercera parte de los trabajadores siguen siendo temporales. La conversión de interinos en fijos es la única opción que contemplan algunos bufetes de abogados tras conocerse la sentencia. Pero el Gobierno ya ha descartado esta posibilidad porque dice que la sentencia no les obliga a hacer esa conversión. Conscientes de ello, los sindicatos sí le exigen la convocatoria de oposiciones. Lo único cierto es que el futuro de los interinos sigue en el aire a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo, que tiene ahora la última palabra. Más información