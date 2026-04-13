Marta G. Brea / Jose Antepazo

Freire bota el «A22 Proserpina», alta tecnología viguesa para la Armada Española

La Armada Española y el astillero vigués Freire Shipyard se dan la mano en la botadura del A22 Proserpina. Es la primera vez que se desarrolla una contratación de este tipo con una empresa privada y que «un buque de este porte se construye fuera de los astilleros tradicionales», tal y como señaló el Almirante General Antonio Piñeiro este lunes en el acto. La embarcación, que lleva el nombre de la diosa de las estaciones según la mitología clásica, tiene la misión de apoyar a la Escuela Militar de Buceo en la formación y capacitación de sus especialistas «en un entorno en el que la seguridad marítima es cada vez más compleja». Más información