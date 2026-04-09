Carlos Pardellas

Así ha quedado la nave de Trison en Espíritu Santo tras el incendio de esta madrugada

Un incendio ha arrasado buena parte de la nave de Trison en el polígono de Espíritu Santo esta madrugada a pesar de los esfuerzos para la extinción del fuego, en la que han colaborado bomberos del parque comarcal de Betanzos y también bomberos de Emerxencias de Oleiros y del parque de bomberos de A Coruña, que pasadas las 06.30h seguían en el lugar del incendio. Más información. Más información