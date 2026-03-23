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La bajada del IVA de los combustibles no alivia el bolsillo de los conductores

Llegamos a una gasolinera donde algunos conductores aseguran notar ese descenso del IVA del 21% al 10%. Aunque en esta otra no aprecian ni una gota de ahorro al echar gasolina. Asociaciones de consumidores, como FACUA, ya han detectado algunas "irregularidades". Aseguran que justo el día que entraba en vigor la medida, una cuarta parte de las gasolineras de España subieron sus precios. Pero el Gobierno asegura que está vigilando 12.600 gasolineras, pidiendo las variaciones de precio que se realizan a diario. Incluso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia monitoriza a diario los precios de los carburantes. España, con las rebajas del IVA, ya se ha convertido en reclamo para nuestros vecinos portugueses. Cruzan la frontera por Ayamonte (Huelva) huyendo de sus gasolineras para llenar un depósito más económico. Más información