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Redes anti drones para Ucrania fabricadas en Alicante por la empresa IRC

Redes anti drones para Ucrania fabricadas en Alicante por la empresa IRC

Áxel Álvarez

Redes anti drones para Ucrania fabricadas en Alicante por la empresa IRC

Áxel Álvarez

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La empresa IRC situada en Callosa de Segura desde hace más de 30 años ha evolucionado y se ha especializado en un sector con el que no se contaba. De hacer cuerdas de cáñamo en sus inicios, una tradición muy arraigada en la localidad, la empresa creció y comenzó a utilizar materiales sintéticos para fabricar redes para la pesca, la acuicultura, el sector deportivo... Con el inicio de la guerra en Ucrania y gracias a una trabajadora de la compañía con vínculos allí, IRC comenzó su nueva andadura: la fabricación de redes para defensa militar, sobretodo para defender instalaciones de los ataques de los drones. Más información

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