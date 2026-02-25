Alba Villar

Nueva electrolinera para coches eléctricos en Bouzas

La Green Charge Flex (GCF), la electrolinera portátil configurada con baterías de segunda vida para carga ultrarrápida de coches eléctricos, ya está en funcionamiento en Bouzas. El aparcamiento situado al lado del pabellón Pablo Beiro acogió la puesta en marcha del proyecto liderado por la viguesa Little Electric Energy (spin-out de Little Electric Cars). Una iniciativa que, como ya publicó este medio, ha llamado la atención de Galp, cuyo Manager Expansión Mobility en España, Daniel Martínez, avanzó la intención de extender a otros puntos del país esta solución. «La idea es poder replicar el modelo en nuestra red de infraestructuras», señaló. Más información