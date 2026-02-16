Secciones

El problema de la vivienda, en el centro del pesimismo de la juventud en España

Atlas News

Madrid
El problema de la vivienda afecta sobre todo a los jóvenes. Hemos preguntado como ven su futuro y las perspectivas no son muy halagüeñas. “No puedo que me vaya a poder independizar solo antes de los 30”. “Cuando trabaje y tenga un sueldo, no voy a tener el dinero suficiente para comprar un piso”. “Mi vida la tengo prestada, nada me pertenece de verdad”, son algunas de las cosas que dicen. Es la generación más formada académicamente, en cambio, imaginan así su futuro. “Piso compartido y 20 metros cuadrados, eso es lo que tengo yo en cabeza”, afirman.

