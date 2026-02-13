Adrián Amoedo

El Puerto de Vigo embarca el vehículo 15 millones

La terminal de Bouzas ha acogido esta mañana el embarque del vehículo número 15 millones. Una furgoneta Citröen Berlingo producida por Stellantis Vigo que recorrió la amplia superficie logística hasta adentrarse en el buque, precisamente llamado Bouzas, para «una jornada histórica» y «un día para el agradecimiento», como lo definió el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, que durante su intervención volvió a mencionar la ausencia del reconocimiento del puerto como infraestructura nodal. «Tenemos que presentar ya esa solicitud a Europa», señaló.