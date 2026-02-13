Presidencia Uruguay

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, anuncia la rescisión del contrato de suministro con Astilleros Cardama «por incumplimientos contractuales graves»

Fin al contrato de Astilleros Cardama con el Gobierno de Uruguay. Casi cuatro meses después de iniciar el proceso en una rueda de prensa, el ejecutivo que dirige Yamandú Orsi ha recurrido de nuevo a una declaración ante los medios tras un Consejo de Ministros para confirmar la decisión final y ejecutar la rescisión del pedido de dos patrulleras oceánicas, valorado en 82,2 millones de euros. Un golpe al centenario astillero vigués que llega en plena obra y cuyo efecto final se decidirá en los despachos en medio del proceso judicial iniciado ya por ambas partes. Cardama rechaza todas las acusaciones, estima que Uruguay está procediendo «de manera muy incorrecta» y que irán con todo para defenderse: «Veremos a quién le asistía razón». Más información