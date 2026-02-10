Atlas News

La Policía y la Agencia Tributaria registran la planta Sidenor por orden de la Audiencia Nacional

La Policía y la Agencia Tributaria han registrado la planta Sidenor, investigada por la venta de acero a una fábrica de armas israelí. Los registros han comenzado a primera hora de la mañana ordenados por la Audiencia Nacional para esclarecer si la empresa de Basauri vendió más de 1.000 toneladas de acero para la fabricación de armas en plena masacre de Gaza. El presidente de Sidenor, investigado, alega que la venta se produjo antes de que se aprobase el decreto de embargo de armas. Más información