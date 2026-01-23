Sara Fernández

La investigación señala a una fractura en la vía como causante del accidente ferroviario en Adamuz

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en un informe preliminar, ha situado a una rotura en la vía como el causante del descarrilamiento del tren Iryo y el impacto con el convoy Alvia de Renfe sucedido el pasado domingo en la provincia de Córdoba. Las muecas encontradas en los bogies de varios de los vagones del Iryo y de los trenes que circularon con anterioridad al accidente por el tramo de Adamuz, además de las deformaciones en el carril, "son compatibles" con que la vía estuviese fracturada antes del paso del tren que perdió el control, que insiste en que estas hipótesis "deben ser corroboradas por cálculos y análisis detallados".