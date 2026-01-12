SWSC / CSSC

Instalaciones de Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding

El balance a mediados de año, analizado entonces por FARO, ya anticipaba un bache para la industria asiática, que había pasado de quedarse con el 71% de los encargos de nueva construcción a hacerlo con el 60% del total. Los analistas advertían, como a la postre se ha confirmado, que los gravámenes anunciados por la Casa Blanca iban a posponer proyectos y que generaban inquietud entre las grandes navieras. El esfuerzo que hizo China para asumir contratos de barcos de menor porte, exentos de las tarifas de EE UU, no fue suficiente. «Las empresas enfrentaron desafíos sin precedentes», resumió Clarksons. Ahora bien, su industria naval —en buena medida en manos del Estado a través del conglomerado China State Shipbuilding Corporation, CSSC— es enormemente poderosa y cerró el ejercicio 2025 con el 63% de la cuota de mercado mundial en cartera de barcos. Más información