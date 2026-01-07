Atlas News

El Gobierno regula los créditos al consumo

Pedimos microcréditos en momentos de apuros económicos para financiar una compra urgente, una necesidad, pero también algún capricho, como unas vacaciones. El problema es que muchas veces devolver ese dinero sale muy caro. La nueva regulación pondrá límites a los tipos de interés que se pueden cobrar. El Banco de España lo revisará trimestralmente en función de cómo estén en el mercado. El primer tope se establece en el 22%, también para los actuales. Esto obligará a revisar a la baja uno de cada cuatro créditos de las tarjetas revolving. El microcrédito más común es de 300 euros a 30 días, con un coste promedio de 103 euros. Con la nueva regulación, ese coste baja a 40 euros. Solo las entidades reguladas por el Banco de España podrán prestar dinero.