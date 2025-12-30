Marta G. Brea

Alfonso Rueda visita las obras de ampliación de Delta Vigo

Delta Vigo está en pleno proceso de crecimiento. Tanto en Nigrán, donde se llevan a cabo las obras para la primera ampliación y ya está proyectando la segunda, como en el resto de factorías. En total son 20 millones de inversiones para respaldar el futuro y hacer frente a la carga de trabajo comprometida. Unos encargos que según el presidente de la firma, Francisco Puga, elevarán la facturación hasta los 105 millones en 2027. Más información