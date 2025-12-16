Atlas News

El Gobierno quiere controlar los bizums de autónomos y pymes

Con 30 millones de usuarios, 3 millones de operaciones diarias y 90.000 comercios online utilizándolo… el Gobierno cree necesario controlar tantos movimientos y pedirá un informe mensual a los bancos de los "bizums" de sus clientes. Sobre todo para tener vigilados a autónomos y pymes, porque la regulación non afectará a los particulares. Por ejemplo, Elvira, que en su floristería de Vigo suele recibir pagos por el móvil. También estará atento a los cortes de pelo de Jesús en su peluquería de Sevilla, quien se queja de tanto control a los pequeños autónomos. Sin embargo, Liliana, en su centro de estética de Valencia, ni tiene el sistema ni se fía de los que lo permiten en sus negocios porque hay mucha empresa sumergida. Su aceptación está siendo tan rápida, que, a mediados del año que viene, se podrán enviar “bizums” a otros países europeos.